حقوق المستهلك الروسية: نسبة الأطفال المصابين بكورونا في البلاد 7%

أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا، اليوم، أن نسبة الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا لا تزيد على 7%.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوبوفا قولها، خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع في النظام التعليمي في سياق انتشار فيروس كورونا المستجد، "العدد الإجمالي للأطفال المصابين منذ بداية المعاينات أي مع بداية شهر مارس، لا تتجاوز نسبهم الـ 7%، إذا أخذنا عمر الأطفال من صفر إلى ثمانية عشر عامًا".

وسجلت روسيا، خلال 24 ساعة الأخيرة، 8 آلاف و849 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 317 ألفا و554 شخصا.