إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وحرم النيل بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وحرم النيل منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إزالة لـ5 حالات تعد على حرم النيل بقرية الصوامعة على مساحة 1450 مترا، وإزالة حالة تعد بساحل طهطا على مساحة قيراط و4 أسهم، وتم التحفظ على كمية من الطوب الأبيض ومصادرته بمجلس قروى الصفيحة غرب طهطا.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة مساحة 25 متر تعدي على أرض زراعية بقرية البطاخ، وفي مركز ومدينة المنشاة تم إزالة حالتين تعدي بالزوك الشرقية بمساحة قيراطين ونصف القيراط، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بفك شدة خشبية بقرية البلابيش المستجدة بقرية السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.