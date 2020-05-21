إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وحرم النيل بسوهاج

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وحرم النيل بسوهاج
كتب:
خالد الغويط
06:00 م | الخميس 21 مايو 2020
أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وحرم النيل منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إزالة لـ5 حالات تعد على حرم النيل بقرية الصوامعة على مساحة 1450 مترا، وإزالة حالة تعد بساحل طهطا على مساحة قيراط و4 أسهم، وتم التحفظ على كمية من الطوب الأبيض ومصادرته بمجلس قروى الصفيحة غرب طهطا.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة مساحة 25 متر تعدي على أرض زراعية بقرية البطاخ، وفي مركز ومدينة المنشاة تم إزالة حالتين تعدي بالزوك الشرقية بمساحة قيراطين ونصف القيراط، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بفك شدة خشبية بقرية البلابيش المستجدة بقرية السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.