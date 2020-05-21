"شعيب": إنهاء 80 % من المرحلة الأولى للمياه والصرف بتطوير ك 4 بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن الإنتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ أعمال شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 80٪ بمشروع تطوير مساكن حى الزهور فى الكيلو 4، والإنتهاء من توصيل شبكة الغاز بنسبة 60٪ ، والإنتهاء من الترميمات والتشطيبات بالوحدات السكنية بنسبة 70%.

وناقش "شعيب" ،اليوم، الخميس خلال إجتماع بديوان عام المحافظة، بحضور كل من الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد، ورؤساء ومديرى الشركات والمديريات والإدارات المعنية بالمحافظة وممثل عن الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، نسب تنفيذ أعمال تطوير العمارات القديمة بحى الزهور بالكيلو ٤ شرق مدينة مرسى مطروح والإسراع بها.

ويجرى تنفيذ المشروع بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى وتنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمطروح، وجارى إنهاء أعمال المرحلة الأولى لعدد ١٠ عمارات ضمن إعادة تأهيل وتطوير ٣٥ عمارة سكنية حضاريا.