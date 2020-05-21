"أسوشيتد برس" تكشف قلقا قطريا من تأثير كورونا على كأس العالم 2022

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن منظمي مونديال قطر 2022 يشعرون بالقلق من عدم قدرة العديد من المشجعين على تحمل تكاليف السفر لحضور مباريات المونديال إذا تسبب فيروس كورونا في ركود عالمي.

وحسب الوكالة العالمية، أوضح الأمين العام للجنة المنظمة لكأس العالم 2022، حسن الذوادي، أن "كل شيء يبدو غير واضح حاليا، نحن ندخل في حالة ركود، كما أن هناك قلقا بشأن الاقتصاد العالمي وقدرة المشجعين على تحمل تكاليف السفر وتحمل القدوم والإقامة ومتابعة مباريات كأس العالم"، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

ولا تزال قطر تأمل في استكمال ستة من الملاعب الثمانية بنهاية هذا العام على الرغم من تعطيل فيروس كورونا لأغلب أعمال التشييد.

ومن المقرر إقامة نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.