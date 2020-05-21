الاتحاد الأوروبي يدعم فلسطين بـ 180 مليون يورو لمواجهة كورونا

عقد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، اليوم، اجتماعا مع قناصل وسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي في مكتبه برام الله، حيث أطلعهم على آخر التطورات السياسية وما يترتب على قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل‪.‬

وقال رئيس الوزراء: "إسرائيل عبر تهديدها وإعلانها للضم انتهكت القانون الدولي وخرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها سواء السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية، وهذا جزء من التدمير الممنهج لأية فرصة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف أشتية: "ضم إسرائيل أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية وحقوقنا الوطنية وأرضنا ودولتنا المستقبلية، ويجب أن يكون هناك رد فعل على مستوى الحدث من مختلف الأطراف".

وأردف: "نحن دعونا لعقد مؤتمر دولي وأبقينا الباب مفتوحا للسلام، ونريد للعملية السياسية أن تكون برعاية دولية وليست حصرية للولايات المتحدة".

وتابع رئيس الوزراء: "اجتماع اليوم يعبر عن تضامنكم ودعمكم لنا لنستطيع أن نفي بالتزاماتنا، نشكركم ونشكر كافة أعضاء الاتحاد الأوروبي فأوروبا وقفت دائما مع السلام والعدل وندعو الاتحاد الأوروبي ودول العالم للعمل بجد من أجل حفظ حل الدولتين وعدم السماح لإسرائيل أن تكون فوق القانون".

وقال رئيس الوزراء: "نقدر عاليا الدعم السياسي والمالي والتضامن الأوروبي مع فلسطين، وتأكديكم أن أوروبا ترفض محاولات الضم الإسرائيلية ونؤكد لكم أننا ملتزمون للوصول إلى الحل السياسي الذي يحظى بدعم وطني وإقليمي ودولي".وحول وصول طائرة إماراتية إلى مطار "بن غريون" في إسرائيل كانت تحمل مساعدات للفلسطينيين، قال رئيس الوزراء أشتية: "لم يجرِ التنسيق معنا بشأن الطائرة، سمعنا عن وصولها وسمعنا عن الطائرة من الصحف ووسائل الإعلام.

من جانبه قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفين كوهان فون بورغسدورف: "اجتماعنا اليوم لنعبر عن تضامننا مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، حيث سيدعم الاتحاد الأوروبي فلسطين بـ375 مليون يورو منها 180 مليون يورو جديدة، والباقي دعم مسبق جرى إعادة توزيعه على قطاعات جديدة للمساهمة في مواجهة الأزمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية بسبب فيروس كورونا والظروف الأخرى".

وأضاف بورجسدورف: "نحن هنا اليوم أيضا لنتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة تهديدات ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي من ضمن برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهذا الأمر يخالف القانون الدولي ويخرق الاتفاقيات القائمة ولا يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ الاتحاد الأوروبي".

وتابع بورغسدورف: "نؤكد موقفنا بأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يكون وفق مفاوضات على أساس المعايير الدولية، والاتحاد الأوروبي على هذا الأساس يدعم المفاوضات، ونحن على أمل أن يبقى حل الدولتين قابل للتحقيق".

يشار إلى أن استجابة فريق أوروبا لأزمة كورونا في فلسطين تصل إلى ما قيمته حوالي 270.2 مليون يورو، كما سيتم تخصيص أدوات مالية بقيمة 103.3 مليون يورو لمؤسسات القطاعين الخاص والمالي خاصة بتوفير القروض وضمانات القروض".