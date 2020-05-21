كرارة يطالب الجمهور بمشاهدة حلقة كمين البرث: الرجولة النهاردة

طالب الفنان أمير كرارة الجمهور، بمتابعة حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار"، مؤكداً محاولة البعض استغلال مناشدة المخرج بيتر ميمي، أمس، لأهالي شهداء حادث البرث بعدم مشاهدة الحلقة لصعوبتها عليهم.

وكتب كرارة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلاً: "مفيش حاجه اسمها ماتتفرجوش على حلقة النهاردة عشان صعب أوي والكلام دا، كله لازم يتفرج عشان البطولة النهاردة الرجولة النهاردة والرسالة النهاردة، لازم تشوفوا الرجالة وقفت إزاي عشانكو واستشهدوا إزاي عشانكو، ممكن فعلا أهلهم يتعبو بس والله هيفتخروا قدام العالم كله بولادهم الرجالة".

وتابع: "الاستاذ بيتر ميمي أكيد خايف على ولاد الشهداء وأمهاتهم، بس للأسف في ناس استغلت البوست وابتدت تنشر بين الناس أنهم ميتفرجوش على الحلقة عشان محدش يفهم اللي بيحصل، رحم الله شهداء الوطن ورجاله مصر وجيش مصر وتحيا مصر".