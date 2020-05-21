إزالة منزلين بسبب الخطورة الداهمة على حياة سكان شارعين بالسويس

قام الجهاز التنفيذي بمحافظة السويس، تحت إشراف المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر، بتنفيذ قرارات إزالة لعقارين بسبب الخطورة الداهمة على سكان شارع طلعت حرب وشارع أحمد ماهر بحي السويس.

حضر قرار تنفيذ إزالة العقارين من القيادات الأمنية كلا من اللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن، والرائد أحمد الفولي رئيس مباحث قسم السويس، الذى قام بتأمين إزالة العقارين، داخل نطاق الحي وسط تواجد للقيادات الأمنية.

وأكدت أمل إبراهيم، رئيس حي السويس، أنه تم تنفيذ قرارات الإزالة حرصا علي سلامة المواطنين داخل الحي، مؤكدة على استمرار تنفيذ قرارات الإزالة.