الوزير يكشف 4 تعديات على ميناء الإسكندرية.. بينها مدرسة على 1347 مترا

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنّ هناك 4 مناطق بها تعديات على أراضي هيئة السلامة البحرية ترجع للعام 2009.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع بشائر الخير 3 في محافظة الإسكندرية: "دلوقتي عندنا أول تعدي وهي ورشة رخام وسمكرة، وبالتنسيق مع وزير الداخلية ومحافظ الإسكندرية أزلنا التعدي وسلمنا الأرض لهيئة ميناء الإسكندرية".

وواصل: "تعدي آخر وهو مهم جدًا، أحد السكان حصل على قطعتين أرض، الأولى أنشأ عليها مدرسة اسمها مدرسة علوم المستقبل ومساحتها 1347 مترا مربعا وفيها مرحلتين دراسيتين، وعمارة سكنية شاهقة عبارة عن 4 عمارات في بعض، أرضي و11 طابقا، فيها 176 وحدة سكنية، وإسكان أعلى من المتوسط".

وأردف: "التعدي الرابع والأخير في منطقة المدابغ، مساحتها 77.5 ألف متر مربع، منها 6551 متر مربع جرى التعدي عليها من قبل 30 تواجد والصرف الصناعي يلوث ترعة النوبارية".