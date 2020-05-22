كلاكيت المرة السابعة.. من السيسي إلى "الوزير": مش هينفع يا كامل

جرت العادة، أن يمازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ويكلفه بمهام في أوقات قياسية، وبتكلفة بسيطة، يقينًا منه أنه رجل المهام الصعبة بل والمستحيلة، وظهرت بينهما عدة مواقف يتذكرها الكثيرون كان آخرها اليوم.

خلال افتتاح مشروع الاسكان الاجتماعي "بشاير الخير 3" بالإسكندرية، قاطع السيسي، كامل الوزير، في أثناء استعراض الأخير للماكينات التي تعمل على تطوير الطريق الدولي الساحلي.

وعرض الوزير عددا من الصور للمشروع على أرض الواقع ليقاطعه السيسي قائلاً: "دي معدات في الموقع، كانت عندك في الهيئة الهندسية المعدات كده؟"، ليرد وزير النقل قائلًا: "عندي المعدات أحسن من كده"، ليكمل السيسي حديثه قائلاً: "ما أنا عارف، بس انت قابل كده ليه، أنا مليش دعوة، هو إحنا كده؟، حتى لو كانت حكومة حتى لو كانت شركاتنا مينفعش".

وفيما يلي تستعرض "الوطن" أهم المشاهد التي جمعت الرئيس السيسي بكامل الوزير:

السيسي بعد معاتبته للواء الفار: "يا كاااامل"

عاتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2، "استنى يا إيهاب، انت متأخر ليه في كباري شرق القاهرة والطرق والمحاور، إيه اللي مأخرك بصراحة؟ وإحنا على الهواء؟".

وضحك الرئيس السيسي، ونادى على وزير النقل المهندس كامل الوزير، باعتباره رئيس الهيئة الهندسية سابقا، واعتياد الرئيس اللجوء له للحصول على إجابات لتساؤلاته خلال افتتاح المشروعات والنداء عليه بطريقته الشهيرة: "يا كامل!"، ليرد وسط ضحكات الرئيس: "لأ يا فندم دول ولادي وأنا اللي معلمهم".

السيسي لكامل الوزير: ليه خليت الموكيت أزرق مش أحمر.. ومحطيتش يافطة للمهندس شريف

داعب الرئيس السيسي اللواء كامل الوزير، وسأله على لون السجاد المفروض على الأرض، قائلًا: "ليه خليت الموكيت أزرق مش أحمر، ومفيش ولا يافطة تحط عليها اسم المهندس شريف"، فرد "الوزير": "ده الموكيت اللي كان مفروش في الفرافرة وكل الحاجات دي بنعيد تدويرها تاني".

السيسي لكامل الوزير: عايز الناس تسقف لك

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره المؤتمر الخاص بإزالة التعديات على أملاك الدولة، والذي أقيم على مسرح الجلاء، حديثه للواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مازحًا: "أنت عايز الناس يصقفولك وخلاص"، فرد الأخير: "لا يا فندم أنا عايزهم يروحوا يتفرجوا".

السيسي لكامل الوزير: أنا كنت عشمان في شهر يا كامل

قال وزير النقل كامل الوزير عن أحد المشروعات بالمطار الدولي إنه سيتستغرق 4 أشهر، حتى ينتهي ، يمازحه الرئيس، "4 شهور إيه! متفقناش على كده يا كامل، أنا كنت عشمان في شهر كمان"، لينتهي النقاش بالاتفاق على إنهائه في 3 شهور فقط.

السيسي يُداعب "الوزير" ويعلن بشرى سارة لأهالي أسيوط

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه محطة كهرباء غرب أسيوط في مايو 2016، طرح أراضٍ جديدة في أسيوط والمنيا للمواطنين خلال شهرين، مطالبًا اللواء كامل الوزير، مازحًا، بأن ينهي تطوير محور التنمية 22 كيلو بأسيوط، الذي تم الانتهاء من 5 كيلو منه شهر يونيو من العام نفسه، فيسأله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأن ينتظر حتى أكتوبر المقبل.

بسبب تكلفة كوبري.. الرئيس السيسي يمزح مع كامل الوزير

خلال شرح توضيحي من اللواء كامل الوزير، في ديسمبر من عام 2016، بمؤتمر لاستعراض الإنجازات والمشروعات التي تنفذها القوات المسلحة، قاطعه السيسي، معقبا على الرقم الذي ذكره "الوزير" في حديثه بخصوص تكلفة الكوبري، معلقًا: "إحنا اتفقنا على 400 مليون بس يا كامل".

السيسي: "في 1500 وحدة في الضبعة.. متأخرين يا كامل.. ماشي"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة إلى اللواء أركان حرب كامل عبد الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بأن هناك تأخيرا في تسليم 1500 وحدة سكنية بالضبعة، قائلًا: "فيه 1500 وحدة في الضبعة.. متأخرين يا كامل.. ماشي؟"، وذلك خلال كلمته بفعاليات افتتاح مشروع بشائر الخير 1 "غيط العنب" بالإسكندرية.