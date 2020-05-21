بعد تحذير السيسي.. المدة الزمنية لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

يهدف القانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، للقضاء على مخالفات البناء ووقف النمو العشوائي، وراعى المشرع البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال تحديد قيمة المخالفة، وإمكانية التقسيط، واستثناء القرى من شرط طلاء الواجهات.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية المدة اللازمة لتقديم طلب للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وقيمة الرسوم الفني يتم سدادها لإجراء معاينة الوحدة أو العقار المراد تقنين وضعه، وبناء على ذلك يتم تحديد قيمة المخالفة بقبول الطلب أو رفض الطلب في حال عدم توافر الشروط المنصوص عليها.

المدة الزمنية اللازمة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

ـ وفقا للقانون يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه.

ـ وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

وكان أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن استيائه الشديد بسبب انتشار مخالفات البناء، خلال الحديث عن تطوير ترعة المحمودية.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروع بشائر الخير 3 في الإسكندرية: "طالما الأمور مش قادر أسيطر عليها وأقول للمواطن ابني دورين يطلعهم 10، وأقولهم متبنيش يروح حاطط ايده على الأرض ويبني، عمرنا ما هنقدر نعمل مع بعض دولة عظيمة غير بتعاوننا وتفاهمنا، والرزق كتير، مش بالتجاوز".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المحافظين بإزالة المخالفات وعدم السماح بها، وذلك خلال حديثه عن أعمال تطوير ترعة المحمودية بالإسكندرية.