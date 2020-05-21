السيسي يلوم "الهيئة الهندسية": متأخرين في محور المحمودية

عاتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء أحمد العزازي مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، بسبب تأخر تسليم محور المحمودية، قائلًا: "محور المحمودية انت متأخر فيه، كان المفروض يتم افتتاحه منتصف العام الماضي، بس ربنا يوفقكم، وبلاش تزنقوا نفسكم بتوقيتات".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 3" بالإسكندرية، أنّه يجب عودة العقد الحكومي للمواطنين والمستثمرين على حد سواء في المدن الجديدة التي يتم بنائها: "يعني نعطيه الأرض برخصتها ويكون العقد ده فيه الاشتراطات والأدوار المسموح بها، وشروط الدولة، ويكون العقد ملزم على الشخص أو المستثمر، لو دخلنا المستثمرين في مسارات البيروقراطية ممكن يضيع مننا ونضيع وقت كبير".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.