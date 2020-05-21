السيسي يحدد موعد افتتاح المرحلة الأولى من رشيد: "بنعمل حاجة تليق بكم"

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق المجتمعية، بتحديد موعد لتسليم المرحلة الأولى من مشروع مدينة رشيد، فرد وزير الإسكان :" إن شاء الله خلال شهر يونيو 2021 سيتم افتتاحها"، فرد السيسي قائلًا :" تمام.. عاوزينها زي المرحلة الأولى من العلمين والمنصورة".

وبعد تصريح السيسي حول العلمين والمنصورة، تراجع وزير الإسكان، :" يا ريس لو عاوزها تبقى مرحلة أولى متكاملة زي العلمين والمنصورة استأذن من حضرتك سنتين"، فيما أعرب السيسي عن موافقته موجهًا حديثة لأهل رشيد: " أحنا عاوزين نبني حاجة تليق بيكم، اللي عاوز يشتري شقة ممكن يستنى سنة أو أثنين، هنعمل حاجة تليق بكم".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يّسعى لإنجاز وبناء أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية ومناطق صناعية في المجتمعات العمرانية الجديدة وطرح المناطق الصناعية للمستثمرين برخصتها، موضحًا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تّشرف على العديد من مشروعات الإسكان، ويعمل تحتها 3500 شركة وطنية تحت إشراف الهيئة الهندسية.

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 3"، أن عددًا كبيرًا من تلك الشركات بها عمالة تتخطى الـ 50 ألف، وهناك شركات أخرى بها عمالة 1500، ولو تم افتراض أن كل متوسط العاملين في الـ 3500 شركة 1500 شخص في كل شركة ، فنحن إذا نتحدث عن 5 مليون شخص.

ويتكون مشروع "بشاير الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.