الانتهاء من إنشاء مركز خدمات تموينية مطور بالزينية شمال الأقصر

أعلنت محافظة الأقصر، الانتهاء من أعمال إنشاء مركز خدمات تموينية مطور بمركز ومدينة الزينية.

وقال العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه بدأت أعمال تجديد طريق مدينة الشمس وإقامة سور بطول 212 متر وعرض 40 متر كمرحلة أولى لسرعة توصيل خط الطرد وخط السيب وكابل الكهرباء لمحطة المعالجة الرئيسية لمياه الصرف الصحي ولسرعة رصف الطريق المؤدي لمدينة الشمس .

وأشار إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والشوارع بكافة القرى، مشيرًا إلى استكمال العمل بطريق السوفيتيل من مطار الأقصر الدولي وصولا لمدخل مدينة الزينية عقب إجازة عيد الفطر مباشرة.