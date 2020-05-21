في 10 معلومات.. كيفية التعامل مع مصاب كورونا في حميات الأقصر

يتصدر مستشفى حميات الأقصر، الأن المشهد الرئيسي في مسلسل جائحة كورونا، الذي انتشر بالمدينة السياحية، وأعلن عن أول إصابة به، منذ ما يقرب من 60 يومًا، كونه المصدر الأساسي للفصل في حالات الاشتباه بالفيروس، الذي أصاب أكثر من 5 مليون بشري، حول العالم.

المستشفى الواقع بصحراء قرية الحبيل، جنوب شرق المحافظة، جاهدت إدارته الطبية ضد أقاويل عدم الاهتمام بالمصابين وكذا توفير الرعاية اللازمة لهم، الأمر الذي جعل جعلها توضح الكثير من الإجراءات المتبعة تجاه حالات الإصابة استعرضتها "الوطن" في 10 نقاط.

1- في البداية عندما يشعر المريض بالأعراض المعروفة للإصابة بالكورونا مثل ارتفاع الحرارة، سعال جاف، صداع، ألم في الجسم يتوجه مباشرة إلى مستشفى حميات الأقصر وهي الجهة المسئولة عن تشخيص حالات الكورونا.

2- بمجرد وصول المريض إلى مستشفى الحميات يتوجه إلى استقبال المستشفى ويوضح للطبيب النوبتجى جميع الأعراض التي يعاني منها ويقوم الطبيب بتوقيع الكشف الطبي على المريض.

3- هنا يكون تشخيص الطبيب إما لا توجد أعراض الكورونا أو أنها أعراض دور انفلونزا عادية أو حالة وهم بالإصابة ويعطى الطبيب للمريض العلاج اللازم ويوصيه بالراحة في المنزل لعدم وجود أعراض مطابقة للكورونا.

4- أو يشتبه الطبيب بأن المريض قد يكون مصابًا بالكورونا وهنا يبدأ الجزء الثاني من الخطوات، حيث يتم حجز المريض بغرفة في المستشفى وسحب عينة دم وعمل أشعة صدر.

5- في حالة تأكيد احتمالية الإصابة يتم اتخاذ الخطوة التالية، يتم عمل مسحة لتحليل ال PCR.

6. يتم تجميع عدد من العينات وتجهيزها لتوضع في جهاز التحليل وخطوات التجهيز اضافة لفترة عمل الجهاز تحتاج الى فترة لا تقل عن 10 ساعات.

7- بعد انتهاء عمل الجهاز يتم تجميع النتائج وإرسالها إلى أحد أطباء التحاليل المتخصصين بإدارة المعامل المركزية لكتابة التقرير وتحديد العينات الايجابية والسلبية.

8- ويتم إخطار الإدارة الصحية ووزارة الصحة بالنتائج والحالات الأكثر خطورة فالأقل خطورة وهنا ينتهي دور إدارة المستشفى ومديرية الصحة.

9- يتم تحديد الأماكن المتاحة في مستشفيات العزل مركزيًا وتوجيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العزل بدون أي تدخل من أي شخص وخلال هذه الفترة يبقى المريض في مستشفى الحميات.

10- بعد التشخيص وتحديد مكان مستشفى العزل تصل سيارة الاسعاف لنقل المريض إلى مستشفى العزل للحصول على الرعاية الطبية في مرحلتها التالية.