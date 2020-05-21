"السكة الحديد": خصم 1% من الراتب أقل شيء نقدمه للدولة في أزمة كورونا

قال عبدالفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، أن خصم 1% من الأجر الأساسي لراتب العاملين من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، هي أقل شيء نقدمه للدولة.

وأضاف رئيس النقابة، لـ"الوطن"، : من المفترض أن يتكاتف الجميع في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العالم بأثره نتيجة اجتياح الفيروس اللعين.

وأوضح "فكري"، أن قيمة 1% من العاملين تترواح ما بين 10جنيهات إلى 20 جنيهًا فقط، متابعًا: "ليست مبلغًا كبير ولكن بكل تأكيد هي محاولة للإسهام بشيء بسيط في الأزمة الكبيرة التي نمر بها جميعًا، ولا شك في أن المستشفيات في حاجة إلى مسلتزمات بشكل مستمر من أجل محاولة مواجهة الفيروس".