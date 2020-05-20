السكة الحديد: الإقبال على القطارات ضعيف بسبب كورونا

قال المهندس سامي عبد التواب نائب رئيس هيئة السكك الحديد للتشغيل، إنّ السكة الحديد ملتزمة بتطبيق قرار رئيس الوزراء بإيقاف التشغيل بالكامل لوسائل المواصلات العامة في الفترة من الأحد 24 مايو حتى الجمعة 29 مايو، ناصحا المواطنين بعدم الاعتماد على السكة الحديد خلال فترة التوقف.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّ الهيئة دفعت بعدد من القطارات تتناسب مع فترات التشغيل خارج فترة حظر التجوال، بواقع 12 قطارا على خط (القاهرة - الصعيد) لتخفيف الزحام خلال فترة العيد، إضافة إلى الخدمات الأخرى مثل حجز التذاكر عن طريق الإنترنت، ومسموح لكل راكب الحصول على 4 تذاكر بالرقم القومي، لافتا إلى أنّ 80% من التذاكر مطروحة في محطة القاهرة لمقاومة السوق السوداء.

وأشار إلى أنّ الإقبال ضعيف هدا العام على القطارات مقارنة بالسنوات الماضية، نظرا للإجراءات الاحترازية المُتخذة بشأن مواجهة فيروس كورونا ولا سيما حظر التجوال، موضحا أنّ جميع القطارات تعقم قبل وأثناء وبعد الرحلة، ويتم مكافحة الباعة الجائلين بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات يتم القبض عليهم "الباعة الجائلين عاملين زي لعبة القط والفار"، خاصة أنّهم يتسربون بالمحطات غير الرئيسية.