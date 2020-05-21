دون ظهور حالات إيجابية.. رفع الحجر عن قريتين وشارعين بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
06:27 م | الخميس 21 مايو 2020
علنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الخميس، عن رفع الحجر الصحى عن الأسر التى تم عزلها منزليا بقريتي طمبو والبسقلون بمركزي بنى مزار والعدوة وكذلك رفع الحجر الصحي عن شارعي العمدة والطراد بمركز بني مزار، والذى استمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور أية حالات ايجابية داخل الشوارع والقري خلال فترة الحجر المنزلى لأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيها لفيروس كورونا المستجد.
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم إجراء عملية عزل المخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة، وتم وضعهم تحت الحجر المنزلى لضمان عدم انتشار العدوى لفئه أخرى من المواطنين، وتم وضع خطه محدده لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين للبقاء فى منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزةالامنية والتنفيذية.
أضاف المحافظ، انه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين وخاصة فى مثل هذه الظروف الطارئة، تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير المساعدات العينية تلك الأسر تحت الحجر الصحي المنزلي، وتم تخصيص عدد من كراتين المواد الغذائية واللحوم كمساعدات عينية للأسر داخل القرية، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير كافة سبل الدعم بالقرى تحت الحجر الصحي الكامل، وذلك خلال الفترة الراهنة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ووجه المحافظ، الشكر لجميع المواطنين على الإلتزام داخل منازلهم، وتعاونهم مع أجهزة المحافظة معربا عن خالص تهانيه لجميع الأهالي بقدوم عيد الفطر المبارك أعاده الله على جميع المصريين بالخير والأمان والاستقرار، مناشدا المواطنين الإلتزام داخل منازلهم لعبور تلك الأزمة، مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
أكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية لأهالى القريتين، خلال فترة الحجر الصحي، وتم المرور على جميع المناطق لمراجعة كافة الإجراءات الإحترازية والتعليمات الخاصة بمتابعة المخالطين صحيا، والتأكد من إلتزام الجميع بإجراءات مكافحة العدوى، لافتا أنه تم توفير عيادات طبية متنقلة لخدمة الأهالي ومتابعة حالات المخالطين.