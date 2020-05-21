دون ظهور حالات إيجابية.. رفع الحجر عن قريتين وشارعين بالمنيا

علنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الخميس، عن رفع الحجر الصحى عن الأسر التى تم عزلها منزليا بقريتي طمبو والبسقلون بمركزي بنى مزار والعدوة وكذلك رفع الحجر الصحي عن شارعي العمدة والطراد بمركز بني مزار، والذى استمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور أية حالات ايجابية داخل الشوارع والقري خلال فترة الحجر المنزلى لأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيها لفيروس كورونا المستجد.

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم إجراء عملية عزل المخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة، وتم وضعهم تحت الحجر المنزلى لضمان عدم انتشار العدوى لفئه أخرى من المواطنين، وتم وضع خطه محدده لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين للبقاء فى منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزةالامنية والتنفيذية.

أضاف المحافظ، انه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين وخاصة فى مثل هذه الظروف الطارئة، تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير المساعدات العينية تلك الأسر تحت الحجر الصحي المنزلي، وتم تخصيص عدد من كراتين المواد الغذائية واللحوم كمساعدات عينية للأسر داخل القرية، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير كافة سبل الدعم بالقرى تحت الحجر الصحي الكامل، وذلك خلال الفترة الراهنة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، الشكر لجميع المواطنين على الإلتزام داخل منازلهم، وتعاونهم مع أجهزة المحافظة معربا عن خالص تهانيه لجميع الأهالي بقدوم عيد الفطر المبارك أعاده الله على جميع المصريين بالخير والأمان والاستقرار، مناشدا المواطنين الإلتزام داخل منازلهم لعبور تلك الأزمة، مع إتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية لأهالى القريتين، خلال فترة الحجر الصحي، وتم المرور على جميع المناطق لمراجعة كافة الإجراءات الإحترازية والتعليمات الخاصة بمتابعة المخالطين صحيا، والتأكد من إلتزام الجميع بإجراءات مكافحة العدوى، لافتا أنه تم توفير عيادات طبية متنقلة لخدمة الأهالي ومتابعة حالات المخالطين.