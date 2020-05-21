عصام السقا: شخصية الشهيد هرم أثرت فيا.. وكنت هموت "تكفيري" في التصوير

ظهرت في مسلسل الاختيار، شخصية الشهيد البطل العسكري محمد محمود محسن الشهير بـ"هرم"، من أبطال الكتيبة 103 صاعقة، ممن نالوا الشهادة في موقعة البرث 2017، الذي جسدها الفنان عصام السقا.

الشهيد البطل محمد محمود محسن، نال شرف الخدمة تحت قيادة بطلين كبيرين، هما الشهيد البطل العقيد أركان حرب رامي حسنين، والشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، الذي تولى قيادة الكتيبة 103، عقب استشهاد العقيد رامي حسنين، حتى نال شرف الشهادة مع الشهيد أحمد منسي بموقعة البرث الشهيرة.

عصام السقا: مهما حاولنا مش هنقدر نوضح 5% من اللي الأبطال عملوه

وتحدث الفنان عصام السقا عن كواليس دوره وتجسيده لدور البطل "هرم" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، كاشفا أن المخرج بيتر ميمي هو من رشحه لدور العسكري "هرم" وهو من شرح له تفاصيل الدور وقصة استشهاده، وبعد ترشيحه للدور بمجرد البحث عن قصة الشهيد هرم على وسائل التواصل الاجتماعي والتعرف على تفاصيل قصته وافق على الدور مباشرة، مشيرا إلى أنه لديه أقارب من أفراد القوات المسلحة المصرية وكان يرى مايقدمونه من أجل الوطن، مما جعله مؤمنا بالقضية ومؤمنا بما يقدمه من خلال دور العسكري "هرم"، "كنت عايش المود قبل ما أروح أمثل الدور وكنت مؤمن أوي باللي بعمله".

وقال السقا إنه استعد للدور من خلال التدريبات في مدرسة الصاعقة بإنشاص هو وزملاؤه من الفنانين المشاركين بالمسلسل "كنا بنتمرن هناك إزاي نبقى جنود حقيقيين بالقوات المسلحة المصرية وإزي نمسك السلاح وإزاي نعمل مداهمات، وإزاي كانو عايشين وبيتعاملو مع بعض".

وتابع السقا: "طول فترة التجهيز والتدريبات والتصوير كنا حاسين إننا في الحدث بجد وبنعمل حاجات حقيقية، وحاسين الناس دي تعبت إزاي وأد ايه.. الناس دي ماتت رجالة بجد وكانوا أبطال مش كلام وعلى الرغم إننا حاولنا نجسد اللي حصل على أد مانقدر إلا أننا مهما حاولنا مش هنقدر نوضح 5% من اللي الأبطال دول عملوه مها نصور ونجسد ونلبس لبسهم مش هنعمل أكثر من 5% الناس دي أبطال فعلا".

مشهد استشهاد هرم كان الأصعب

وكشف السقا أنه تقابل مع أصدقاء للشهيد هرم، ممن كُتب لهم النجاة واستطاع معرفة التفاصيل عن الشهيد هرم منهم "عرفت حياته كانت إزاي وكان عايش إزاي وعرفت طباعه، وعلاقته بالشهيد أحمد منسي"، بالإضافة إلى أنه تواصل مع والد الشهيد هرم وعرف منه تفاصيل كثيرة عن ابنه البطل "أبوه راجل جدا وصامد جدا وبطل جدا، وشايف إنه ابنه مش خسارة في البلد وعنده ثبات غير طبيعي".

وأكد السقا على أنه كان متأكدا أن المسلسل سيحقق نجاحا كبيرا، حتى قبل بدء التصوير، فكرة المسلسل نفسها الجمهور بيحب يشوفها "الناس بتحب تشوف البطولات الحقيقية، والناس اللي ضحت بحياتها علشان حب بلدها، ومحدش كان عنده 1% إنه المسلسل ده مش هينجح".

وكشف السقا عن علاقة صداقة قوية تربطه بالفنان أمير كرارة، وتجربة العمل معه كانت ممتعة جدا "لما بتشتغل مع حد قريب منك وصاحبك بيكن لطيف جدا، هو كان مذاكر جدا ومتدرب كويس أوي وكان بيديني نصائح طول التصوير"، مؤكدا على أن "بيتر ميمي من أكفأ مخرجي مصر في الوقت الحالي ودايما بيذاكر وعلشان كدا قدر ياخد الاختيار لحتة تانية".

وعن أصعب مشهد في تصوير الاختيار بالنسبة لدور "هرم"، قال الفنان عصام السقا: "مشهد استشهاد هرم هو كان الأصعب، وأنا بسمع استشهد إزاي زميله بكى وهو بيحكيلي.. وأنا بصوره كنت حاسس إني في المعركة بجد وكنت عايش الحالة أوي كأني هرم الحقيقي لدرجة إنه في المشهد بتاع هجوم البرث في تكفيري هيطلعلي فوق كنت بخنقه وإحنا بنصور كنت بخنق الممثل اللي عامل دور التكفيري بجد وكان هيموت ولحقناه الحمد لله.. المشهد كان صعب أوي".

وأشار السقا إلى أنه يتمنى خوض تجربة مسلسل الاختيار مرة أخرى، خصوصا أنه عمل وطني للبلد تعيش مئات السنوات وتخلد الشهداء "دي حاجة فيها روح.. مكناش بنمثل إحنا كنا عايشين مكانهم.. عايشين نفس جوهم وظروفهم وحبناهم جدا.. أنا خرجت من التجربة دي متأثر بهرم جدا وحاسه حتة مني واتأثرت بيه جدا حتى الآن".

واختتم السقا حديثه: "شهداء القوات المسلحة دول أبطال إنهم يقعدوا 20 و30 يوم في الصحراء باللبس بتاع الجيش التقيل ده وفي مبنى متعرض للهجوم كل شوية من التكفيريين لأنهم قاطعين عنهم الإمدادات في مكان حيوي.. الناس دي يتعملها تماثيل".

الشهيد المجند محمد محمود محسن، من مواليد قرية كفر النعيم، محافظة الدقهلية، وكان يبلغ من العمر 22 عاما، وقت الاستشهاد، وكانت خدمته العسكرية 3 سنوات، قضى منها عاما مع الشهيد رامي حسنين، وعاما مع الشهيد أحمد منسي، ثم نال الشهادة مع قائده الثاني بموقعة البرث.

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.