ضبط ألعاب نارية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملات رقابية وتموينية علي الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط عبوات ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق، وأصناف من الأدوية ببعض المحلات التجارية بغرض البيع بالمخالفة للقانون، كما تم تحرير 20 مخالفة بقري زهرة، البرجاية، دماريس، دمشير.

تضمنت المخالفات عدم وجود شهادات صحية، أشتراطات بيئية، عدم وجود سجل بيئي، التحفظ علي 104 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة، و ١٠ كيلو جرام كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ٣٩ عبوة كفتة بقري زنة ٣٥٠ جرام، ٢كيلو برجر و ٥ أطباق كبدة، بدون بيانات، وعدد من عبوات العصير الغير صالحة.

وواصلت الوحدة المحلية، جهودها في تنظيم الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية والجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، لإحكام الرقابة، والتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق، والالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.