الاتصالات: توفير فرص تدريبية للسيدات عن بعد لدعم رائدات الأعمال

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن قرب الانتهاء من تدريب الدفعة الثانية من البرنامج التدريبى لرائدات الأعمال للتدريب على مهارات التسويق الرقمى من خلال مبادرة «قدوة تك»، الذى يتم تنفيذه بتقنية التعلم عن بُعد.

وقالت مصادر بالوزارة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن التدريب عن طريق هذه الوسائط الحديثة يمكن الوزارة من تقديم الفرص التدريبية لأكبر عدد من المتدربين وبتكلفة أقل، ودون تحمل المتدربات والمتدربين مشقة الانتقال إلى أماكن التدريب.

وأضافت المصادر أن تدريب رائدات الأعمال على التسوق الرقمى يساعدهم على الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال الوسائل الرقمية الحديثة، وأن دور الوزارة تقديم الدعم الكامل لكل القطاعات بالدولة ومساندة جهودها لا سيما المبادرات التى تحفز على استمرارية ودفع عجلة العمل عن بُعد، ومنها مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (قدوة تك).

وأشارت المصادر إلى أن مبادرة «قدوة تك» تهتم بدعم المرأة المصرية وتمكينها باستخدام تكنولوجيا المعلومات فى العمل عن بُعد من خلال دعم مهارات رائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية فى مجال التسويق الرقمى، والتجارة الإلكترونية.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تتولى المجموعات التدريبية على مهارات التسويق الرقمى باستخدام منصات التواصل المجتمعى لرائدات الأعمال، الذى يتم عبر تقنيات التعلم عن بُعد، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت خلال هذا الأيام استمرار فعاليات تدريب رائدات الأعمال، وفق الخطط الموضوعة.

يشار إلى أن مبادرة (قدوة تك) هى مبادرة قومية تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهتم باستثمار الطاقات الإبداعية لدى المرأة، من خلال برامج تدريبية لبناء القدرات والحفاظ على الحرف التراثية، وتواكب الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسيدات من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.