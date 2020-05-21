في 10 نقاط..منظومة العمل بالمستشفيات لفرز حالات الاشتباه بفيروس كورونا

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي، منظومة العمل بالمستشفيات لفرز حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنته إدارة المجالس الطبية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

منظومة العمل بالمستشفيات لفرز حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد

ـ استقبال المريض للفحص.

ـ التاريخ المرضي.

ـ الفحص الإكلينيكي.

ـ تحليل صورة الدم وإجراء أشعة الصدر.

ـ تطبيق تعريف الحالة.

ـ في حالة أنه لا ينطبق تعريف الحالة، يصرف علاج للأعراض، ويغادر المريض المستشفى.

ـ عندما ينطبق تعريف الحالة، يتم إجراء مسحة اختبار فيروس كورونا المستجد، وتقييم مبدئي للحالات.

ـ في الحالات البسيطة يصرف لها علاج للأعراض، مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة.

ـ في الحالات المتوسطة، فما أعلى يتم حجزها بالمستشفى لحين ظهور النتيجة.

ـ عند ظهور نتيجة التحليل إيجابية، وتقييم الحالة يتم عزل المريض منزليا، أو إيداعه بأحد المدن الجامعية المخصصة للعزل، أو بأحد مستشفيات العزل.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعها عدد من الوزارات ضمن خطة التعامل مع الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19.