عصابة هاربة في منزل تيمون وبومبا في الحلقة 28 من مسلسل رجالة البيت

شهدت الحلقة الـ 28 من مسلسل رجالة البيت بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي دخول عصابة هاربة من السجن تتكون من فردين، داخل منزل تيمون وبومبا من أجل أن يختبئوا فيه من الشرطة بعد هروبهم من السجن.

وتبدأ أحداث الحلقة بأن يفكر عم عيد والد تيمون والذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد بأن يجعل منزله فندقا يستقبل فيه النزلاء، وهو ما يكون بداية الشر على منزله، حيث يستضيف بالصدفة العصابة الهاربة دون أن يعلم هويتهم.

تسكن العصابة الهاربة داخل منزل تيمون وبومبا وهو ما يعرض عائلة تيمون وبومبا للعديد من المشاكل مع الشرطة وأهالي الحارة بسبب أن العصابة تجلس معهم.

مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، آيتن عامر، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على "CBC" الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.15 صباحا، و3.30 عصرا، وعلى قناة "DMC" يعرض الساعة 12 صباحا، ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة "ON" الساعة 7.45 مساء.