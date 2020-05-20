تيمون وبومبا يجهزان لرحلة المريخ في الحلقة 27 من مسلسل رجالة البيت

شهدت الحلقة 27 من مسلسل رجالة البيت، تجهز تيمون وبومبا للسفر لرحلة فضائية إلى المريخ تابعة لأحد الوكالات الفضائية من أجل استكشاف الأرض على كوكب المريخ.

وتبدأ أحداث الحلقة بإرسال بعض الرجال إلى "تيمون" والذي يجسد دوره الفنان أحمد فهمي ليكون أحد الأشخاص التي ستسافر لاستكشاف كوكب المريخ ويقرر اصطحاب صديقه "بومبا" والذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني معه في الرحلة.

يبدأ كل من تيمون وبومبا عقد اجتماعات مع الوكالة الفضائية من أجل التجهيز للسفر إلى كوكب المريخ ووضع التجهيزات وكل ما يحتاجونه هناك وسط عدد من المشاهد الكوميدية المختلفة.

مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، آيتن عامر، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على "CBC" الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.15 صباحا، و3.30 عصرا، وعلى قناة "DMC" يعرض الساعة 12 صباحا، ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة "ON" الساعة 7.45 مساء.