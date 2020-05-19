"عم عيد" تاجر آثار في الحلقة 26 من مسلسل رجالة البيت

ظهر عم عيد والد تيمون في الحلقة الـ 26 من مسلسل رجالة البيت كتاجر آثار بعدما اكتشف آثار داخل منزله وقرر بيعها من أجل أن يكون واحدا من أكبر الأغنياء في مصر.

وتبدأ الحلقة بمحاولة تيمون وبومبا والذي يجسد دورهما كل من أحمد فهمي وأكرم حسني قتل برص في الحمام، ومن ثم يكتشف من بعدهم عم عيد والذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد وجود كسر في حائط الحمام ويجد بداخله عددا من القطع الأثرية.

ويسعى عم عيد إلى بيع تلك القطع الأثرية من أجل أن يحصل مقابل بيعها على ملايين الجنيهات ويكون واحد من أغنى الناس في مصر وسط عدد من المشاهد الكوميدية المختلفة.

مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، آيتن عامر، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على "CBC" الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.15 صباحا، و3.30 عصرا، وعلى قناة "DMC" يعرض الساعة 12 صباحا، ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة "ON" الساعة 7.45 مساء.