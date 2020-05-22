في عز الضهر.. تفاصيل سرقة عصابة لبنك في ميدان سفينكس

72 ساعة قضاها رجال مباحث الجيزة حتى توصلوا إلى المتهمين بسرقة نصف مليون جنيه بأحد البنوك فى ميدان سفنكس بمنطقة العجوزة.. توصلت القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى تحديد هوية 4 عناصر خطرة نفذوا الجريمة فى نهار رمضان، ألقي القبض عليهم.. ورصدت التحريات والتحقيقات القصة الكاملة من خلال 4 مشاهد وجاءت كالتالي:

- سرقة نصف مليون جنيه فى عز الضهر:

كانت عقارب الساعة تشير الى الواحدة ظهرا.. توجه شاب فى العقد الرابع من عمره إلى منطقة العجوزة وبالتحديد ميدان سفنكس.. كان يحمل كيس بلاستيك بداخل مبلغ 500 ألف جنيه.. وأثناء سيره تجاه ماكينات الصرف الآلي لإيداع المبلغ.. تمكن شخصان يستقلان دراجة نارية من سرقة المبلغ.. بمجرد حدوث الواقعة توجه الشاب الثلاثيني إلى قسم شرطة العجوزة، وتقابل مع العقيد أيمن الجيار مأمور القسم.. وقال له إنه وشخص آخر أخذا مبلغا قدره 550 ألف جنيه من البنك.. ووضعوه داخل كيس بلاستيكي لتغذية ماكينات الصرف الآلي وحال توجههما لفرع أحد البنوك بميدان سفنكس بدائرة القسم فوجئا بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بخطف الكيس منهما وبداخله المبلغ المالي وهربا.

-4 خطرين وراء الواقعة:

بمجرد تلقى البلاغ، انتقل فريق من المباحث تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعى مفتش مباحث وسط الجيزة، والرائد مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، وبدأت القوات فى فحص البلاغ، وكاميرات المراقبة وتتبع خط هروب المتهمين، وتبين من خلال الفحص والتحري ومناقشة الشهود والمشتبه فيهم والخارجين حديثا من السجون، أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا يضم 4 متمهين– لهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بمنطقة العمرانية.

وتم استئذان النيابة العامة، وانطلقت مأمورية من المباحث تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد عمرو البرعى مفتش مباحث وسط الجيزة، إلى مكان اقامة المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (مبلغ 301 ألف جنيه - سيارة ملاكي).

-اعترافات المتهمين:

وجاء فى محضر الشرطة أن المتهمين اعترفوا بتفاصيل الواقعة وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام (2) دراجة نارية، وأقروا بقيام أحدهم بخطف الحقيبة من المُبلغين وفر هاربًا وبرفقته آخر بالدراجة النارية قيادته، بينما كان المتهمان الآخران يستقلان دراجة نارية أخرى لمراقبة وتأمين الطريق لهما، واقتسامهم المبلغ المالي فيما بينهم، كما أقروا بأن المبالغ المالية والسيارة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات السرقة وإنفاق باقي المبلغ، وتم بإرشادهم ضبط 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المستخدمتان في ارتكاب الواقعة".

-حبس المتهمين 4 أيام:

عقب تسجيل اعترافات المتهمين فى محضر الشرطة.. تم اقتياد المتهمين فى حراسة أمنية مشددة إلى النيابة العامة، ومثل المتهمون الأربعة أمام النيابة وسجلت النيابة اعترافات تفصيلية فى التحقيقات.. وعقب ذلك أصدرت النيابة قرارا بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.