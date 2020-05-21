تحرير 497 محضر سرقة تيار كهربائي بجنوب سيناء

قال المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إنه جرى شن حملات لضبط المخالفين وسارقي التيار الكهربائي بمدن محافظة جنوب سيناء، بالتنسيق مع مباحث الكهرباء، وذلك في إطار حرص الشركة على المال العام، وتقليل الفاقد بسبب سرقة التيار الكهربائي.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 497 محضرًا، وبلغت قيمة الغرامات الإجمالية نحو 15 مليون 235 ألف جنيه.

وأكد أن الشركة لن تتهاون في تحصيل حقوق الدولة، والقضاء علي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، مناشدًا المواطنين باتباع الطرق الشرعية والقانونية لتوصيل التيار الكهربائي، خاصة إن الدولة تسعى لتخفيف العبء عن المواطنين بتقسيط العدادات الذكية الجديدة، مع رفع مستوى الخدمات والشبكات الكهربائية بسيناء.