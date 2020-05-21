ياسمين علي عن مشهد قتلها بـ"النهاية": مبحبش شكل الدم

كشفت الفنانة ياسمين علي، عن أصعب مشاهدها بمسلسل "النهاية"، وهو مشهد قتلها في الحلقة الـ27.

وأضافت "ياسمين" لـ"الوطن"، أنها منذ قرأت سيناريو شخصية "شادية" التي تقدمها خلال العمل كانت مرعوبة منه بصورة كبيرة ، مؤكدة أن المخرج ياسر سامي كان يمهد لها خاصة أنها لا تحب شكل الدم.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، ومحمود الليثي، وسوسن بدر، وسارة عادل، وزكي فطين عبدالوهاب، ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.