تركيا "على الحضيض".. بطالة وأزمات اجتماعية وهروب المستثمرين

أصدرت غرفة مهندسي الماكينات في تركيا النشرة الصناعية الخاصة بشهر مايو والتي أكدت فيها أن عدد العاطلين عن العمل قد بلغ 16 مليونا، وبحسب التقرير فإن ربع العاطلين فقط هم من يمكنهم الحصول على دعم البطالة.

وتم تخصيص إصدار مايو من النشرة الإخبارية في سرد التدمير المتزايد في الاقتصاد مع تأثير Covid-19، والعجز المتزايد في ميزان الميزانية والمدفوعات، والانخفاض الكبير في الخدمات والصناعة، حيث بدأت الانتكاسات السريعة في الصناعة التحويلية وكذلك الخدمات.

وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 7% في مارس، عندما بدأ الوباء، في حين أنه قد بلغ متوسط الانخفاض في التصنيع 7.5%، بينما اقترب الانكماش في النسيج من 14%، انخفض إنتاج المعدات الكهربائية بنسبة 8-9% شهريًا، وتعكس الأبعاد الغريبة للانكماش الاقتصادي النتائج التي أدت إلى زيادة البطالة وفقدان الوظائف، يمكن القول أن عدد العاطلين عن العمل 16 مليونًا ولا يمكن توفير سوى لربع هذه المجموعة العاطلة عن العمل بحد أدنى للأجور 3 أشهر من الدعم، في حين أن الثلاثة أرباع المتبقين محرومون من أي حماية اجتماعية.

في مارس، كما أنه عندما بدأ الوباء، انخفض تدفق النقد الأجنبي من الصادرات والسياحة والخدمات الأخرى، وبلغ العجز الحالي للأشهر الثلاثة الأولى 7.7 مليار دولار، بالإضافة إلى عجز الحساب الجاري .