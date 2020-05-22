الصحة في تركيا.. ظلم في الأجور واحتجاجات أمام المستشفيات

احتج العاملون في الصحة بتركيا على الظلم بشأن مدفوعات الأجر الإضافي أمام مستشفى أطفال شيشلي حميدية للأبحاث والتدريب، وطالبوا بزيادة الأجر الأساسي.

وقامت فروع نقابة أخصائيي الصحة والعالمين الاجتماعيين في اسطنبول، واتحاد العمل الصحي الثوري، وغرفة إسطنبول للأطباء، وغرفة إسطنبول لأطباء الأسنان، جميع أعضاء جمعية فنيي الأشعة بإصدار بيان مشترك لعرض الظلم الذين يتعرضون له.

وفي حديثه بتقنية الفيديو من أمام المستشفى قال أردوغان ديمير السكرتير العام لاتحاد الصحة والعمال، إن وزارة الصحة لم تحقق وعدها.

وقالت فاطيمة كافاك رئيس فرع نقابة أخصائيي الصحة والعالمين الاجتماعيين في شيشلي، إن الحكومة لتركية تظاهرت أمام الشعب بعمل شو إعلامي، وأعلنت أنها ستدفع أجرا إضافيا لكل العاملين في الصحة بنسبة 100%، مذكرة بتصريحات وزير الصحة بأنه سيدفع 3 أشهر للعاملين في الصحة في مكافحة وباء كورونا وهو ما لم يتم فعل أي شيء منه.