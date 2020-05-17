لجان صحية بمداخل البحر الأحمر لمواجهة كورونا

قال النائب حمادة غلاب عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، إن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أبدى موافقته على الكشف صحيا على الوافدين بوضع لجان صحية على الكمائن الأمنية بمداخل الإقليم، للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.

وأضاف غلاب في حديثه لـ "الوطن"، أن هذه الخطوة تأتي تزامنا مع قرار الدولة بعودة السياحة الداخلية بضوابط واشتراطات بنسبة 25 ٪ بفنادق البحر الأحمر.

وفي السياق ذاته كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات صحفية سابقة، أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الاستعجال لفتح الفنادق السياحية أمام السياحة الداخلية قبل استيفاء جميع الاشتراطات والضوابط الصحية المطلوبة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، لإعادة فتح الفنادق والمنتجعات السياحية.

ولفت إلى أن تنفيذ هذه الاشتراطات يتطلب مزيداً من الوقت لتنفيذها بشكل كامل ودقيق، مشدداً على أن صحة أبناء المحافظة والعاملين في المنشآت السياحية تتصدر أولوياته.