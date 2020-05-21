موقف عفوي.. السيسي يجذب مصورا بقوة خوفا عليه من الوقوع

موقف عفوي إنساني للرئيس عبدالفتاح السيسي ظهر أثناء تفقده لوحدات مشروع "بشائر الخير 3 بالإسكندرية".

ووقف المصور لالتقاط صورًا للرئيس الذي وقف بدوره يستمع لشرح من الضابط المسؤول في "بلكونة" أحد الشقق، ومال المصور نحو الشارع من أجل التقاط صورة للرئيس، ليفاجئ بالرئيس يجذبه نحوه خوفًا عليه من الوقوع من البلكونة.

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر، و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي "بشاير الخير 3".

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددًا كبيرًا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة، والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.