مع إذاعة الحلقة 28 من "الاختيار".. ملحمة البرث تتصدر تريند تويتر بمصر

تذاع حاليًا الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار"، والتي تتناول خلال أحداثها ملحمة البرث التي نتج عنها استشهاد البطل أحمد منسي، وبطولة رجال القوات المسلحة في مواجهة الإرهابيين.

ومع إذاعة الحلقة تصدر "هاشتاج" ملحمة البرث تريند موقع تويتر للتغريدات القصيرة في مصر، كما جاء في التريندات المتداولة "شهداء الوطن"

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.