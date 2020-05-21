بعد حلقة الملحمة.. "ONE" تعرض مشاهد حقيقة لأمهات الشهداء مع السيسي

مشاهد خاصة عرضتها قناة "ON E" بعد انتهاء حلقة استشهاد أبطال موقعة البرث ضمن أحداث مسلسل "الاختيار"، الذي كتبه باهر دويدار وأخرجه بيتر ميمي عن قصة حقيقة لشهداء وأبطال الجيش المصري في سيناء وبطولاتهم.

وعرضت القناة صورة للأبطال الحقيقيين للموقعة، كما عرضت مقاطع للرئيس عبدالفتاح السيسي مع أسر الشهداء وأمهاتهم مع أغنية "فدائي".

كما عرضت قناة "ON E" نداء الصاعقة "النار اللهابة"، وهتاف "قالوا ايه علينا دول وقالوا ايه" بصوت الرائد محمد وديع.

وعرضت قناة "ON E" فيديو لقصيدة وطنية بصوت الشهيد الراحل العقيد أحمد منسي، والتي انفردت جريدة"الوطن" بنشرها قبل عامين.