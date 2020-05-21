صابرين عن شهداء معركة البرث: أحياء عند ربهم يرزقون

نشرت الفنانة صابرين صورة لشهداء موقعة البرث عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت عليها قائلة، "قالوا ايه علينا دول وقالوا ايه .. أحياء عند ربهم يرزقون لأبطال اللهم احفظ مصر".

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.