قصة علم داعش.. كلمة التوحيد تتبرأ من الإرهابيين

"مياخدوش حد مننا".. وصية رددها شهداء كمين البرث في الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار"، بعد أن دافعوا لآخر نفس حتى لا ترفع العناصر الإرهابية علمها على أرض سيناء الغالية، ويظل علم مصر يرفرف فوق ترابها.

فجملة "لا إله الا الله.. محمد رسول الله"، التي استغلها تنظيم داعش على رايته، بريئة منهم، على حد وصف النائب عمرو حمروشْ أمين لجنة الشوؤن الدينية بمجلس النواب قائلا: "كلمة التوحيد بريئة منهم بعد أن تلوثت أيديهم وعلمهم بدماء الأبرياء، ولم يسلم منهم مسلم أو غير مسلم".

وأضاف حمروش، في تصريحات لـ"الوطن"، أن أبطال كمين البرث، قاتلوا حتى الشهادة، حتي لا يُرفع علم الإرهابيين علي أرض سيناء، بعد أن أساءوا إليه، بإرهابهم فهؤلاء بعيدين كل البعد عن الإسلام.