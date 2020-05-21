"شهداء مش طواغيت".. أول تعليق من أمير كرارة بعد حلقة استشهاد المنسي

علق الفنان أمير كرارة، على ملحمة البرث التي أُُذيعت خلال حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار" والتي يجسد فيها شخصية بطل الصاعقة المصرية أحمد المنسي، والذي استشهد خلال أحداث الحلقة.

ونشر "كرارة" من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر" صورة له بعدما قتل الإرهابي "معتصم" معلقا على الصورة: "اسمهم شهداء مش طواغيت".

وشهدت الحلقة الـ 28 من مسلسل الاختيار، تجسيد ملحمة البرث والتي استبسل فيها رجال الصاعقة المصرية أمام التكفيريين والإرهابيين والتي شهدت استشهاد البطل أحمد المنسي.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.