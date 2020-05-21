"الهندسية": محور أبو قير سيكون عصب التنمية في شرق الإسكندرية

قال اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، إنه تم البدء العمل في محور المحمودية في أبريل 2018 ليكون محور مروري حر "للأسف ثقافة المحور المروري الحر لسة عند أهالينا مش عارف يعني إيه محور مروري حر"، موضحا أن المقصود بمحور مروري حر يعني أنه لا يوجد تقاطعات وإشارات.

وأضاف "العزازي" خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بحضور الرئيس السيسي، أن المحور يتضمن إنشاء مشروعات تنموية وكباري سيارات علوية وكباري سيارات وسطحية معدنية وخرسانية و22 كبري مشاة بارتفاع 5.5 متر، وتطوير شبكة ومنظومة الري والمياه و14 نقطة تنموية تضمن مسجد أو كنيسة وحمام سباحة نصف أولومبي لتدريب الشباب وملاعب رياضية ودار مناسبات وصالات أفراح ومحال تجارية وفرص استثمارية كبيرة.

وأوضح أنه يتم إنشاء لأول مرة في الإسكندرية 9 كم سيارات علوية كمحاور لربط المحاور الرئيسية ومحور المحمودية، لافتا إلى أن الإسكندرية أصبح بها 12 محور عرضي يربط جميع المحاور العامة مثل الصحراوي والدولي الساحلي والدائري، مؤكدا أن من أهم تلك المحاور محور أبو قير والدي سيصبح عصب التنمية في شرق الإسكندرية\.

ويتكون مشروع بشاير الخير 3 من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية منها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، بالإضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.

وكانت بشاير الخير 2 لتطوير العشوائيات، بمنطقة غيط العنب، غرب المدينة، تضم 1869 وحدة سكنية جديدة، كاملة التأثيث والمفروشات، كما تتضمّن عدداً من المحال والمراكز التجارية، لتوفير فرص عمل للشباب من سكان المنطقة.

أما المرحلة الأولى بشاير الخير 1 كانت أول طفرة تنموية في العشوائيات، وتكونت من 17 بلوك سكنى بعدد 34 عمارة سكنية بإجمالي 1632 وحدة سكنية، وكانت أول منطقة عشوائية يتم تطويرها بالإسكندرية، وتم تسليم الوحدات السكنية كاملة التجهيزات والمرافق والفرش والأثاث والأجهزة الكهربائية، كما تم إنشاء وحدة خدمية بها تتضمن مسجد يتسع إلى 800 مصلى ومستشفى سعة 175 سريرا ومركز تدريب مهني ومبنى سوق تجارى، بالإضافة إلى مركز لذوى الاحتياجات الخاصة وجمعية استهلاكية وفرن إلى ومركز رياض أطفال.