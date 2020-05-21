السيسي: شيلوا المدابغ المتعدية على ميناء الإسكندرية وعوضوا أصحابها

كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإيجاد أماكن بديلة لأصحاب المدابغ التي تمثل تعديات على ميناء الإسكندرية، موضحًا أنّ عدد المدابغ العاملة 7.

وأضاف خلال افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" في الإسكندرية: "باقي المدابغ التانية يشوفوا مساحتها أد إيه ونعمل منطقة مدابغ تانية في العامرية أو مناطق أخرى ونعوض الناس".

وتابع: "الكلام ده مينفعش، مينفعش الميّة اللي فيها كروم تنزل على ترعة شرب للناس، ده بغض النظر عن أي تجاوز، لأن التجاوز في حد ذاته هو إني أأذي أهلي، 7 مدابغ نعملهم إجراء حاسم دلوقتي والباقي كله يتشال ويتعوض".

وقال الوزير: "امبارح شيلنا 5 مدابغ وهنعوض الكل، في ناس كانوا قافلين من سنة وسنتين وبيفتحوا الباب على إنهم شغالين وطبعا هنتعامل مع كل هذه الحالات".

ورد الرئيس قائلًا: "هنضيف الـ77.5 ألف متر لصالح الميناء عشان نكون كملنا الموضوع".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.