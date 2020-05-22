"الأقصر العام" يبحث تنفيذ قرار فحص الاشتباه بكورونا

اجتمع الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، مساء اليوم، بالأطقم الطبية بالمستشفى لمناقشة أليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة، هالة زايد، ببدء عمليات فحص حالات الاشتباه واستقبال المرضى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد مدير مستشفى الأقصر العام، أنه بداية من الأسبوع المقبل ستبدأ المستشفى في فحص حالات الاشتباه واستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكياً مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة، حيث أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أما المرضى الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، سيُجرى لهم مسحة إختبار فيروس "كورونا" المستجد، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات، أما الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الإنتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، والحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة.

وأوضح الدكتور خلف عمر، أنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول: تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزلياً، والمستوى الثاني: معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، والمستوى الثالث: وهو "معتدل مرتفع"، شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل، وسيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية، وسيتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي.