مصمم ديكور "الاختيار": كمين البرث بني من الأسمنت والطوب في 45 يوما

على مدار نحو 45 دقيقة تقريبًا، اجتمعت ملايين الأسر المصرية والعربية حول شاشة التلفزيون لمتابعة أحداث الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار"، التي جسدت أحداث ملحمة موقعة البرث في السابع من يوليو 2017، وتصدر "هاشتاج" ملحمة البرث "تريند" موقع تويتر للتغريدات القصيرة في مصر، كما جاء في التريندات المتداولة "شهداء الوطن".

وحدات للجيش وكمائن ومقرات للإقامة، وأنفاق سرية تمتد لأمتار تحت الأرض، يستخدمها عناصر الإرهاب المندس على أرض سيناء لتهريب أسلحتهم والاحتماء بها والهرب في لحظات المواجهة، ظهرت كل يوم على شاشة التليفزيون لمتابعي حلقات مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي ورجال الكتيبة 103، تم تصميمها بدقة لتحاكي تلك الموجودة في الحقيقة، ولكن كمين البرث الذي دارت حوله أحداث حلقة اليوم، كان أكبرهم مساحة وأكثرهم صعوبة في التنفيذ، بحسب وصف أحمد فايز، مصمم ديكور مسلسل الاختيار في بداية حديثه لـ"الوطن".

تنفيذ كمين البرث الذي استشهد فيه الشهيد أحمد منسي، ودارت حوله أحداث الحلقة 28 من المسلسل، استغرق بناءه، بحسب "فايز"، نحو شهر ونصف شهر كاملًا في صحراء منطقة الحزام الأخضر، رغم أن بناء ديكورات كل كمين من الكمائن التي ظهرت خلال أحداث المسلسل لم يستغرق وقتًا كبيرًا.

الكمين بني من الطوب والأسمنت ليعطي نفس الشكل الحقيقي لحظة التفجير

يصف "فايز"، كمين البرث الحقيقي بقوله، "كمين البرث كان منطقة كبيرة جدًا والواجهة حوالي 30 مترًا عرض، وارتفاع 3 أدوار"، وفي أحداث المسلسل تم بناء الكمين بمواد بناء حقيقية من طوب وأسمنت مع مواد قابلة للتفجير، وليس من الخشب، وذلك لتعطي لحظة التفجير أثناء الأحداث نفس المنظر الذي حدث في الواقع.

وأشار إلى مراعاة الدقة والاطلاع على الشكل الحقيقي لكافة الكمائن، ومنها كمين البرث، حتى تخرج بنفس الشكل الذي ظهرت عليه، بدعم وتعاون الشؤون المعنوية للجيش لخروج العمل بهذا الشكل.