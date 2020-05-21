"الواقع أكثر بسالة من الدراما".."الاختيار" يتصدر تويتر بعد ملحمة البرث

تصدر مسلسل الاختيار، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد عرض الحلقة الـ28، التي استشهد فيها أفراد كمين البرث، إثر ملحمة بطولية، وكان على رأسهم الشهيد أحمد منسي، الذي جسد شخصيته الفنان أمير كرارة.

وأعرب المشاركون في التغريدات عن فخرهم، ببسالة أفراد القوات المسلحة في الزود عن موقعهم حتى الرمق الأخير من أنفاسهم، موجهين كامل عبارات الدعم والمساندة لأفراد القوات المسلحة المصرية في حربهم على الجماعات الإرهابية في سيناء.

وكتبت منة رأفت، معلقة على لحظة استشهاد المنسي: "بطل زيك مكانوش هيقدروا يوقعوه غير كده فعلا من ضهره وغدر عشان من قدامك ميعرفوش".

وغرد أحمد جمال: "إحنا كتير ومبنخلصش أسود الأرض".

وكتب أحمد محروس: "لو أنت شايف اللي في الاختيار مبالغة أو دراما شوف الصورتين دول، الواقع أكثر بسالة من الدراما".

وكتب أحمد: "أرض سينا مروية من كل دماء المصريين، من شرقها وغربها، وشمالها وجنوبها، مسلم ومسيحي، محفوظة من رب العالمين، دماء الشهداء لعنة على كل مغتصب وعلى كل خائن للأرض".

وكتبت إسراء مستشهدة بحديث دار بين الجندي الشجاع علي، وأحد زملائه في اللحظات الأخيرة للملحمة: "متسبنيش يا علي، وهو أنت كنت سبتني عشان أسيبك يا صاحبي".

وكتبت أفنان: "الشهادة فعلا بتختار اللي ينولها، حلقة النهاردة من أكتر الحاجات المحزنة اللي شوفتها في حياتي.. رحم الله شهداء الوطن من الجيش وأسكنهم فسيح جناته".

وغرد بن عمر: "أبطال مصر، شهدائنا الأبرار تاج فوق رؤوسنا، اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، أحمد منسي صقر سيناء وكل من رحل معه من الشهداء سنكمل المشوار كل منا في موقعه".

أما مخرج المسلسل بيتر ميمي، فكتب: "لك أن تتخيل الواقع، محدش عرف يدخل الكمين".

وغردت سارة سامي، مستشهدة بكلمة الشهيد أحمد المنسي، عندما قتل تكفيريا وصف شهداء القوات المسلحة بالتكفيريين: "ما اسمهومش طواغيت اسمهم شهداء وهات السلسلة متخصكش"، وهي السلسلة التي كان استحوذ هعليها هذا التكفيري من جندي بالقوات المسلحة أثنا تنفيذ جريمة الفرافرة.

وكتب إبراهيم صقر: "الاختيار ده بجد حاجة خلتنا فينا قوة غريبة".

وغرد أحمد: "الواحد مش قادر ياخد نفسه بعد الحلقة دي ولا حتى قادر يوقف دموعه، ما بالك أهل الشهداء الأبطال دول ربنا يصبرهم".