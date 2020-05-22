أرقام كورونا في بورسعيد: ربة المنزل والشباب الأعلى إصابة

أظهرت إحصائية لإدارة الطب الوقائى فى بورسعيد أن ربة المنزل هى الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد وأعزى السبب إلى أنها تتعرض للازدحام والمخالطة فى الأسواق مما يعطى فرصة سهلة لإصابتها بالفيروس.

ونصح الطب الوقائى المواطنين بعدم النزول إلى الأسواق لشراء الاحتياجات إلا في الضرورة القصوى واتباع كافة الإجراءات الاحترازية من حيث غسل المعلبات والمنتجات جيدا بالماء والصابون وغسل الخضروات بماء وخل وتجفيفها جيدا، كما أكد التقرير أنه احتل المرتبة الثانية من حيث أعداد المصابين المواطنون من أصحاب الأعمال الحرة، وبالتقصي تلاحظ عدد من التجار يسافرون للمحافظات الأخرى لشراء الملابس والعودة لبيعها وخاصة أننا في فترة عيد الفطر المبارك.

كما استعرض تقرير الطب الوقائى أنه تم عمل إحصائية للأحياء الأكثر إصابة فى بورسعيد، وتبين أن مدينة بورفؤاد هي الأكثر.

وأوضح من خلال خريطة جغرافية لبورسعيد أن إجمالى الإصابات في بورفؤاد 26 حالة إيجابية حتى الآن منذ بداية الأزمة وأعزى السبب لطبيعة المناطق السكنية المتقاربة بها.

وبينما قلت عدد الإصابات فى حى الزهور والضواحى رغم زيادة العدد لكن أقل بالنسبة لإجمالى عدد السكان فيهم وتوزيعهم على مناطق سكنية عديدة ومتباعدة.

وذكر بيان لمديرية الصحة أنه تم إجراء حوالى 1750 مسحة فى بورسعيد منذ بداية الأزمة حتى الآن: بمعدل 2255 فحص لكل مليون مواطن، وتم تسجيل 227 حالة إيجابية فى بورسعيد: بمعدل إصابة 292 مواطنا لكل مليون نسمة، وبلغت نسبة الشفاء 41.6%، وبلغت نسبة الوفيات 5.2%.

واستعرض بيان مديرية الصحة أن أعلى نسبة إصابات كانت فى الفئة العمرية من سن 20:29 سنة وتم تسجيل 56 حالة إيجابية فى هذه الفئة العمرية، تليها الفئة العمرية من 30:39 سنة وتم تسجيل 40 حالة إيجابية فى هذه الفئة العمرية.

بينما نسبة توزيع حالات الإصابة والشفاء والوفيات طبقا للفئة العمرية من سن سنة إلى 19 سنة تم تسجيل 36 حالة إيجابية و16 حالة شفاء وصفر وفيات، والفئة العمرية من 20:29 تم تسجيل 56 حالة إيجابية و36 حالة شفاء وصفر وفيات، والفئة العمرية من 30:39 تم تسجيل 40 حالة إيجابية و12 حالة شفاء و صفر وفيات، والفئة العمرية من 40:49 تم تسجيل 25 حالة إيجابية و10 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة، والفئة العمرية من 50:59 تم تسجيل 25 حالة إيجابية و7 حالات شفاء و3 وفيات.

والفئة العمرية من 60:69 تم تسجيل 18 حالة إيجابية و5 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة، والفئة العمرية من 70:79 تم تسجيل 7 حالات إيجابية وصفر حالات شفاء و6 وفيات، والفئة العمرية من 80:89 تم تسجيل حالتين إيجابيتين وحالة شفاء واحدة وحالة وفاة واحدة.