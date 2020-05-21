محافظ بورسعيد يتفقد تجهيز المدينة الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج
كتب:
هبه صبيح
10:46 م | الخميس 21 مايو 2020
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المدينة الجامعية في بورفؤاد، لمتابعة أعمال تجهيزها لاستقبال مجموعة من العالقين العائدين من الخارج، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها الدولة.
جاء ذلك الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد ومساعد مدير الأمن ورئيس مدينة بورفؤاد مسئولي الصحة وعميد كلية الطب والتضامن الاجتماعي وجمعية مشكاة نور.
وتفقد المحافظ، خلال جولته بالمدينة الجامعية، الغرف المخصصة لإقامة العالقين العائدين من الخارج، مشددا على تجهيزها بمستوى لائق، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم على مدار اليوم وفقا للبروتوكولات المتبعة، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر فرق طبية مؤهلة ومدربة، وموظفين وعمال مؤهلين للتعامل مع الموقف، واستبعاد غير المؤهلين لذلك، وكذلك توفير وجبات غذائية للعالقين طوال فترة الحجر الصحي.
ووجه محافظ بورسعيد بتوفير جميع الخدمات، وكذلك تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدينة وداخلها وكذلك توفير كشافات حرارية مع الأطقم الفنية لسرعة التعامل مع جميع القادمين من الخارج.
وأكد المحافظ، أن الأطقم الطبية وفرق التمريض بالمحافظة، على جاهزية تامة لتقديم الدعم والمسانده للعالقين حتي مرور تلك المرحلة بأمان وسلام.