محافظ بورسعيد يتفقد تجهيز المدينة الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المدينة الجامعية في بورفؤاد، لمتابعة أعمال تجهيزها لاستقبال مجموعة من العالقين العائدين من الخارج، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها الدولة.

جاء ذلك الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد ومساعد مدير الأمن ورئيس مدينة بورفؤاد مسئولي الصحة وعميد كلية الطب والتضامن الاجتماعي وجمعية مشكاة نور.

وتفقد المحافظ، خلال جولته بالمدينة الجامعية، الغرف المخصصة لإقامة العالقين العائدين من الخارج، مشددا على تجهيزها بمستوى لائق، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم على مدار اليوم وفقا للبروتوكولات المتبعة، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر فرق طبية مؤهلة ومدربة، وموظفين وعمال مؤهلين للتعامل مع الموقف، واستبعاد غير المؤهلين لذلك، وكذلك توفير وجبات غذائية للعالقين طوال فترة الحجر الصحي.

ووجه محافظ بورسعيد بتوفير جميع الخدمات، وكذلك تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدينة وداخلها وكذلك توفير كشافات حرارية مع الأطقم الفنية لسرعة التعامل مع جميع القادمين من الخارج.

وأكد المحافظ، أن الأطقم الطبية وفرق التمريض بالمحافظة، على جاهزية تامة لتقديم الدعم والمسانده للعالقين حتي مرور تلك المرحلة بأمان وسلام.