طارق الشناوي: الاختيار "ملحمة" جعلت أمنيتنا أن نكون في "شهامة منسي"

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن بالرغم من أن الذروة التي وصلت لها الحلقة 28 من مسلسل الاختيار متوقعة، وندرك استشهاد البطل أحمد منسي، ورفاقه من الضباط والجنود، خلال معركة كان الشرف عنوانها، إلا أن الجميع كان مترقبا لمتابعة ماذا يحدث.

وأضاف "الشناوي"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحلقة 28 بالتحديد من الاختيار، دخلت قلوبنا، مشيرا إلى أن هذا العمل الفني، أظهر البطولة والشجاعة والتضحية التي كانت عنوان الجندي المصري.

وتابع: العمل الفني تم تقديمه بدرجة إبداع جمالي، من المخرج بيتر ميمي، والمؤلف باهر دويدار، الذين قدموا حلقة أثبتت شجاعة الجنود، ولم تغفل القوة الغاشمة التي كانت لدى الطرف الآخر من الإرهابيين واعتقادهم الأسود بأنهم سيدخلون الجنة إذا قتلوا الجنود الأبطال.

وأوضح "الشناوي"، أن المسلسل أفاد بعد ملحمة كمين البرث، بأن المعركة مع هذا الإرهاب الغاشم لم تنتهِ، في ظل بسالة شهداء الوطن.

وأكد "الشناوي"، أن مسلسل الاختيار، "ملحمة" جعلت الوجدان المصري يقرأ ويعيش تفاصيل وأحاسيس الجنود والأبطال الذين يعيشون على خط النار، وكلنا نتمنى أن نصبح مثل الشهيد منسي، الذي ضحى بكل شيء من أجل وطنه عن قناعة وبداخله رضا وهذا أجمل ما يتركه الإنسان قبل مغادرته للدنيا.

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.