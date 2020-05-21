أحمد خالد صالح عن ظهوره في الاختيار: عمل ملحمي.. وفخور بمشاركتي فيه

قال الفنان أحمد خالد صالح، الذي قدم شخصية النقيب يوسف أحمد، الذي جاء ضمن أحد وحدات الدعم لكمين البرث بعد هجوم الإرهابيين عليه، في الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار"، إنه فخور بمشاركته في تلك التجربة، والتي يعتبرها مهمة جدًا.

وأضاف "صالح" لـ"الوطن"، أن التجربة لم تنتهِ بعد، وبغض النظر عن مشاركتي به فهو عمل جيد ومتكامل، ومهم في الوقت الحالي.

وأشار نجل الفنان الراحل خال صالح، إلى أنه لم يتردد في قبول الدور، "شرف لأي ممثل التواجد في ملحمة تاريخية مثل الاختيار، فهو عمل وطني بحت سيعيش لمدة طويلة وستتذكره الأجيال لسنين".

وكانت الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار"، التي عرضت، اليوم، جسدت مسرح الأحداث التي دارت منذ قرابة الـ3 سنوات، هناك، حيث قاتل القائد أحمد صابر منسي ورجاله الشجعان، لصد الهجوم عن كمين البرث في شمال سيناء حتى استشهدوا.