مونتير "الاختيار": بيتر ميمي دمر موقع "معركة البرث" بعد التصوير

أكد أحمد حمدي مونتير مسلسل "الاختيار" على أن المخرج بيتر ميمي قام بتنفيذ معاينات قبل تصوير مشهد معركة البرث فى الحلقة الـ28 .

وقال "حمدي" لـ"الوطن"، "التخطيط الجيد قبل التنفيذ سهل عليا مرحلة المونتاج، لأن كل شخص كان يعلم دوره قبل التصوير، وتم تدمير الموقع بالكامل بعد التصوير".

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.