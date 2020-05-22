أحمد زاهر لـ"الوطن": تمنيت المشاركة في "الاختيار" ولو ضيف شرف

قال الفنان أحمد زاهر إنه تمنى المشاركة في مسلسل "الاختيار" ولو ضيف شرف، لأن ذلك العمل من الأعمال العظيمة التي تخلد في أذهان الجميع.

وأضاف زاهر لـ"الوطن"، إن المسلسل أعلى من الروح الوطنية لدى المصريين وأعاد أمجاد أبطال الجيش المصري.

ويشارك الفنان أحمد زاهر في موسم رمضان الحالي بمسلسل "البرنس" ويؤدي دورا شريرا أثار جدل وتفاعل رواد مواقع التواصل، حيث يلعب دور "فتحي"، شقيق "رضوان"، الذي يؤدي دوره الفنان محمد رمضان.

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.