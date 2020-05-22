شقيق كرارة عن"الاختيار": قدرتم توصلو للعالم كله يعني إيه الجندي المصري

نشر الفنان أحمد كرارة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لشقيقه أمير كرارة من مسلسل "الاختيار".

وعلق أحمد عليها قائلا: "شكرا لكل صناع العمل ، قدرتم توصلو للعالم كله يعني إيه الجندي المصري خير أجناد الأرض، وقد إيه الإرهاب أوسخ وأقذر ناس على الأرض" .

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.