"أوقاف الإسماعيلية" تعلن الإجراءات الخاصة بعيد الفطر

أعلن الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن مديرية الأوقاف حددت الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها بخصوص التعامل مع صلاة العيد في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتوجيهات.

وأشار بدران إلى أن الإجراءات شملت التنبيه على مديري الإدارات الفرعية على الأئمة بالمساجد بضرورة الإلتزام بتعليمات الوزارة والتى تنص على حضور جميع الأئمة بمساجدهم من فجر يوم العيد ولحين الإنتهاء من نقل تكبيرات العيد من إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد ومن يخالف ذلك يتحمل المسئولية كاملة.

وأكد الشيخ مجدى بدر على عدم دخول أي فرد إلي صحن المسجد سوى الإمام وعمال المسجد وتواجد جميع مديري الإدارات في دائرة الإدارة لمتابعة حالة الغلق للمساجد فجر يوم العيد، وأن يكون المسجد الذى تذاع فيه التكبيرات من المساجد التى تقام فيها شعائر صلاة الجمعة وإعداد تقريرعن حالة المساجد فى الساعة السابعة صباح أول أيام لعيد والتأكد من تطبيق قرارات الوزارة.