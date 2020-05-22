الجيش الليبي: انتظروا نتائج مبهرة.. وما النصر إلا صبر ساعة

أعلن الجيش الوطني الليبي، عن تمكن الفرق الفنية في القوات الجوية العربية الليبية من صيانة وتمديد صلاحية 4 طائرات حربية كانت متوقفة منذ فترة طويلة.

وأضاف، في بيان، أنه بسواعد المهندسين والفنيين والخبراء الليبين وبروح وطنية، تمكنوا من إجراء العمرة والإصلاح، وقام الطيارون بطلاعات تجريبة كانت ناجحة حسب معايير استخدام هذه الطائرات.

وتابع: "قواتنا الجوية ومنذ بداية المعركة وهي تبدع في عملها، وتقدم التضحيات الجسام من أجل أن تكون ليبيا آمنة ومستقرة".

ودعا البيان إلى انتظار نتائج باهرة لهذه الطائرات، فقد حان وقت استخدامها بكامل قوتها النارية.

وقدم الجيش الوطني التحية لرجال القوات الجوية من طيارين ومهندسين وفنيين وادارة عمليات جوية، واختتم البيان: "وما النصر إلا صبر ساعة، وما النصر الا تعبير عن الإيمان بقضية أمن الوطن، وكرامة المواطن الليبي".